雲林縣是底渣故鄉？縣議員砲轟退回底渣條例

雲林縣府送審底渣資源化自治條例，藍綠議員連番砲轟，縣長李進勇（左三）備詢到下午兩點，最後與縣議員林深激烈口角，主席副議長蘇俊豪（左一）站起來打圓場。（周麗蘭攝）

縣長李進勇（左）、縣議員林深（右）激烈口角，兩人表情激動。（周麗蘭攝）

雲縣政府為了解決焚化爐底渣回運問題，訂定「雲林縣使用垃圾焚化廠底渣資源化產品自治條例」，縣議會18日審議，引爆十幾個議員兩個多小時馬拉松式輪番砲轟縣長李進勇、環保局長林長造，李進勇甚至與最後一個質詢議員林深激烈口角，該條例最後遭退回不審。

縣議員黃文祥發難表示，如果條例通過形同門大開，外縣市的底渣都能運來 林，議員怎麼可以背書？

林聖爵認為，該回歸垃圾本身問題，不要再製造新問題，垃圾換底渣不會解決問題，底渣條例是愚蠢錯誤的政策，汙衊縣民的智慧。

陳俊龍質疑底渣是產品還是廢棄物？如果是產品就不用運回雲林，如果公共工程要用底渣才能得到補助，叫廢棄物，跟六輕的副產石灰被認定是廢棄物是一樣的，國家帶頭違法，把雲林人當愚民。

林建鴻激動說，誰說底渣沒有毒？後代子孫是綿延的，雲林縣再窮還是會有子孫住在這裡，留一塊淨土給子孫可以吧？賴明源怒轟縣府縣政府討不到前瞻的錢，討回底渣來建設？

李明哲、李建昇、周秀月表示，把事業廢棄物的底渣運回來簡直是垃圾中的垃圾，這是中央要解決的事，縣府要向中央強烈表達雲林人的憤慨，不要把問題丟給雲林縣。

縣議員林深痛批縣府自圓其說、自欺欺人，無法解決問題，又製造新問題，李進勇看不起麥寮人。

此話擦槍走火，備詢兩小時的李進勇站起來回嗆「你硬ㄠ到不起來講不行，我沒有票沒關係，但你用這種方式離間我和麥寮人的感情我不能釋懷。」

李進勇表示，很多縣市公共工程都有用底渣，雲林縣回運回來的只是一小部分，從長遠的眼光來看，希望議員支持通過自治條例，「我無奈但不會危害到民眾利益。」

(中時)