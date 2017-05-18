中市纖維工藝博物館 供兒童從小接觸美學
位於大里的原兒童藝術館佔地四千兩百多坪，硬體設施已有相當良好的基礎與規劃，台中市政府經專業團隊評估，打造成為纖維工藝博物館，盼結合纖維工藝、版印及漆藝等台中具代表性的文化，讓閒置空間得以活化再利用。文化局長王志誠表示，透過博物館的設立讓兒童從小接觸美學。
台中市議會今日進行第2屆第5次定期會教育文化業務質詢，市議員蔡雅玲、張玉嬿及謝志忠，在議會中共同關心大里兒童藝術館目前狀況，盼仍提供以兒童為主的空間，符合最初設立目的。
王志誠表示，過去大里兒童藝術館因整體經營定位與方式問題，導致空間閒置，但經市府盤點現有相關資源，發現台中市的編織資源良好，因此加以結合纖維工藝及漆藝，轉型為纖維工藝博物館，並獲文化部肯定為台中市第一間博物館。
王志誠指出，纖維工藝是從生活開始，讓兒童從小接觸美學，且纖維工藝博物館具有半戶外的表演空間，雖經轉型但與兒藝館的設立初衷仍相符。
市議員王立任認為，台中市的古蹟簡介印製經費偏高，建議未來應再做調整。
王志誠說，此份簡介文宣費用包括文獻檢索、文案撰寫、美術編輯、平面設計和成品雙面彩色印刷，並採用插畫編排；插畫價格則未有一定標準，未來將依議員建議，再以斟酌降低印製單價成本。
市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿則關心全市不少國高中小設有體育班，建議多增設專業教練、配置運動防護員，提供更優質的訓練環境。
教育局長彭富源表示，目前全市國高中小共有208班體育班，將在兩周內調查納入學校需求，研議相關計畫，朝議員建議方向努力。
(中時)
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