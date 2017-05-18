恆春荔枝減量9成 每公斤預估飆破800元

今日採收恆春地區首批玉荷包，今晨將於台北拍賣，農會總幹事林順和（左）預估每公斤價格能飆破800元。（周綾昀攝）

今恆春首批玉荷包採收完成。（周綾昀攝）

屏東恆春玉荷包是全台最早採收的產地，不過受去年莫蘭蒂風災影響，產量爆減近9成，且較往年延後10多天才上市，今首批採收，下午運往台北，明日清晨拍賣，恆春農會指出，物以稀為貴，預估今年可達到每公斤800元的天價，等於2顆就要價80元。

去年莫蘭蒂風災橫掃恆春半島，而9月正值發芽期的玉荷包，枝幹不堪狂風侵襲，導致斷枝嚴重，以往母親節前就熱賣的玉荷包禮盒，至今不見蹤跡，不過恆春農會報來喜訊，今首批玉荷包已採收，上午運往台北，等待明晨的拍賣。

恆春鎮農會理事長黃升石說，種植面積約200公頃的恆春，是台灣玉荷包最早採收的地區，不但果實飽滿且大、肉多核小，甜度最高還可達15度，頗受到民眾歡迎，但今年產量卻剩不到2成。

恆春農會玉荷包產銷班第3班班長嚴家華坦言，今年是最慘澹的1年，1甲地的果樹，總產量理應要有1萬斤，但預估今年不到1000斤，簡直欲哭無淚，整年度就像在做白工。

恆春農會總幹事林順和則說，恆春玉荷包禮盒出貨大宗落在母親節，但至今才採收，錯失母親節送禮時機，損失難以估計，但各地玉荷包都減產，預估明日拍賣能飆破去年首批每公斤650元，衝上超過800元的好價，若以每公斤20顆計算，1顆就要40元，2顆下肚就等於吃掉1個便當的價格。

「因緯度與氣候因素，今年應該還是恆春最早市。」林順和補充，恆春區玉荷包不搶快，不提早摘果，果農都等到果實完全熟成才採收，因此品質穩定且憂，價格則要等到高雄大樹玉荷包盛產，才會逐步下跌，恆春仍擁有早市的優勢。

(中時)