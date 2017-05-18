竹縣議員賴江海爭取營養午餐部分補助 縣長：財政改善會考慮
新竹縣議員賴江海18日在議會定期會質詢中，期望縣府能在財政有餘裕的狀況下，補貼全縣學生營養午餐1餐至20元，縣長邱鏡淳在答詢時指出，審計單位對於非法定福利支出審查嚴格，但若財政狀況改善，會列為優先考慮。
賴江海指出，縣府在今年元旦砍了8項非法定福利支出，他佩服邱鏡淳的魄力也願意支持，但他也指出，彰化縣福利「不會比我們好」，學童人數也比新竹縣「多出1倍」，但縣府仍支付營養午餐費用。
賴江海表示，在縣府財政好轉、有餘裕的狀況下，希望縣府能為學生支付20元營養午餐費用，其餘十多元則由家長負擔，如此一來，也能讓家長感受到縣府的照顧。
教育處長劉明超表示，縣內國小學生約3萬5千人、國中生1萬6千人，若全額付出，每年將支付3.6億，若改採支付20元方案，每年則需支出約1.7億，現今對於經濟處於弱勢的學生依舊有全額補助。
邱鏡淳則回應，由於前2年稅收短缺，在不得已狀況下節省非法定福利支出，但他也表示，若財政狀況好轉，會朝此方向努力、考慮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。