竹縣議員賴江海爭取營養午餐部分補助 縣長：財政改善會考慮

新竹縣議員賴江海18日在議會定期會質詢中，期望縣府能在財政有餘裕的狀況下，補貼全縣學生營養午餐1餐至20元，縣長邱鏡淳在答詢時指出，審計單位對於非法定福利支出審查嚴格，但若財政狀況改善，會列為優先考慮。

賴江海指出，縣府在今年元旦砍了8項非法定福利支出，他佩服邱鏡淳的魄力也願意支持，但他也指出，彰化縣福利「不會比我們好」，學童人數也比新竹縣「多出1倍」，但縣府仍支付營養午餐費用。

賴江海表示，在縣府財政好轉、有餘裕的狀況下，希望縣府能為學生支付20元營養午餐費用，其餘十多元則由家長負擔，如此一來，也能讓家長感受到縣府的照顧。

教育處長劉明超表示，縣內國小學生約3萬5千人、國中生1萬6千人，若全額付出，每年將支付3.6億，若改採支付20元方案，每年則需支出約1.7億，現今對於經濟處於弱勢的學生依舊有全額補助。

邱鏡淳則回應，由於前2年稅收短缺，在不得已狀況下節省非法定福利支出，但他也表示，若財政狀況好轉，會朝此方向努力、考慮。

(中時)