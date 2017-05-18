8年內3度栽同一派出所 警勸別再犯案
嘉義縣新港鄉郭姓通緝犯，因毒品危害條例及違反家庭暴力防制法遭嘉義地檢署發佈通緝，逃亡期間居無定所，行蹤不定，朴子分局六美派出所所長黃永和及副所長黃永昌佈線掌握到郭嫌行蹤，日前在新港鄉安和村當場查緝郭嫌到案，被黃永和逮捕時，郭嫌竟脫口說出，「每次都是你抓我」，讓黃永和不禁苦笑。
黃永和表示，他民國98年任職新港安和派出所所長時，第一次抓涉嫌竊盜的郭姓通緝犯，101年他調職到朴子分局下揖派出所，郭嫌到他轄區竊取電纜線，二度被他抓，當時郭嫌曾說，如果知道黃永和調到下揖，就不會到這裡犯案，結果無三不成禮，竟然第3次落在黃永和手上，難怪郭嫌會說出「每次都是你抓我」這句話。
8年內3度栽在同一位派出所所長手上，連黃永和也說可能是和郭嫌有緣，勸他別再犯案，希望日後見面是以朋友身分互動，而不是一再替郭嫌上銬。
(中時)
關鍵字：朴子分局六美派出所
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