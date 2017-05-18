萬安40號演習　中和動員467名警力民防

106年北部地區萬安40號演習於今（18）日下午1時30分至2時舉行。（葉書宏翻攝）

106年北部地區萬安40號演習於今（18）日下午1時30分至2時舉行。（葉書宏翻攝）

106年北部地區萬安40號演習於今（18）日下午1時30分至2時舉行。（葉書宏翻攝）

106年北部地區萬安40號演習於今（18）日下午1時30分至2時舉行。（葉書宏翻攝）

106年北部地區萬安40號演習於今（18）日下午1時30分至2時舉行，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等演練。

中和警分局指出，演習出動警力179名、協勤民力288名，共計467名，演習警報發放後，人、車應按規定接受憲、警及民防人員指揮，進行疏散避難，居家者應緊閉門窗並實施燈火管制。

民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條及第27條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾配合，當警報聲響起時，請不要恐慌，並配合執勤人員指示進行疏散。

中和警分局長陳銘宗指出，國家防衛是全體國民共同責任，持續進行萬安演習目的，即是在平時培養全民國防的觀念，儲備總體戰力，以防範於未然。

事前準備勝過事後補救，災難發生沒有一定的規則，多一分準備就少一分災難，真正落實演習的各項管制作為，提升全民防衛動員智能，才能達到全民國防的目標。

(中時)