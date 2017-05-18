中市社區發展協會 扛米共食助人

台中市社區發展協會扛米共食助人，社會局長呂建德籲更多社區加入關懷據點！（陳世宗攝）

惠來社區發展協會理事長楊智仁為關心弱勢家庭，發起「扛米共食助人計畫」，自5月試辦社區關懷據點，並號召年輕人加入扛米義工的行列，不只發送白米，也走進每戶家庭訪視。18日在台中惠來廟舉行啟動儀式，社會局長呂建德前往共襄盛舉，他呼籲更多社區加入社區關懷據點，讓關懷傳給有需要的人。

惠來社區發展協會從民國101年推動捐贈白米給社區內的弱勢家庭，至今已經超過一萬家庭受惠，捐贈的白米超過三萬公斤，擔任市政顧問的理事長楊智仁發現，在高齡化的趨勢下，弱勢家庭的長輩不僅要一頓溫飽，也需要受到關懷，與人互動，因此發起「扛米共食」的新行動計畫，號召年輕人一起加入，不只送米，也進行家庭關懷。

呂建德表示，惠來社區發展協會5月開始試辦社區關懷據點，除了安排一系列為社區長輩設計的活動之外，還有社區共餐，也鼓勵各社區踴躍加入社區關懷據點，共同讓社區老人家活的更好，吃得更健康。

理事長楊智仁指出，為推廣扛米共食的理念，邀請鄰近里以及社區發展協會共同參與，獲何福里長何淑玲、何安里長唐文玲、何仁社區發展協會理事長游志明、福雅社區發展協會理事長蔡素珍以及永安社區發展協會理事王世明等共同支持，一起照顧社區長輩。

(中時)