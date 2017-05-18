裕榮使品涉使用逾期原料 竹市衛生局稽查下架

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竹市衛生局前往下游廠商稽查。（徐養齡翻攝）

竹市衛生局前往下游廠商稽查。（徐養齡翻攝）

新竹市衛生局高雄市通報，指生產蝦味先等5項產品的裕榮食品公司，涉使用逾期原料，衛生局立即派員前往4家下游廠商稽查，下架4品項1107包違禁品，共79公斤105公克，並要求業者依規下架回收違規產品。

衛生局表示，轄內4家下游業者查核下架裕榮食品股份有限公司製售違規產品，包括蝦味先日式照燒219包（65克/包）、157包（115克/包），蝦味先蜜烤魷魚190包（50克/包）、98包（100克/包），蝦味先泡菜295包（60克/包）、13包（80克/包），蝦味先墨西哥煙燻135包（65克/包），總計4品項，共1,107包，計79公斤105克。

(中時)