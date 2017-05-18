雲林縣刑案破案率佳　李進勇頒獎表揚

斗六分局及刑警大隊共同偵破縣內多起蒜頭失竊案（雲林縣警局提供）

雲林縣最近刑案破案率不錯，縣長李進勇今日特別在縣府治安會報中，公開表揚破案員警與協助維護治安的民眾。

最近破獲較大的案件有斗六分局及刑警大隊共同偵破縣內多起蒜頭失竊案，讓蒜頭被竊的阿嬤重拾笑容；警察大隊偵查一隊三名員警個各查獲妨害性自主罪通緝犯一人；北港分局與刑警大隊偵查一隊共同偵破發生於4月13日水林鄉蒜頭烘乾工廠的持槍強盜案，查獲犯嫌3人，起出3把槍枝。

李進勇也表揚斗南分局東和派出所義警鐘勝賓，他在發現竊賊後立即通報派出所實施圍捕，查獲蔡姓犯嫌2人及電纜線等贓物。國泰世華銀行斗六分行副理陳奕妏、高級專員丁于津、古坑鄉農會永光辦事處行員賴素琴，熱心關懷提款民眾並與警方攜手成功攔阻詐騙。

斗六市溪州社區、斗南鎮明昌社區、西螺鎮西螺社區、崙背鄉崙背社區、元長鄉鹿北社區、麥寮鄉三盛社區、北港鎮北辰社區，則獲表揚為「績優治安社區」。

(中時)