墾丁國家公園有鱷魚？ 管處：只是虛驚一場

屏科大獸醫學院吳弘毅助理教授團隊設置誘餌。（圖/墾管處提供）

屏科大獸醫學院吳弘毅助理教授團隊設置誘餌。（圖/墾管處提供）

10天前墾丁國家公園內的港口溪，驚傳有鱷魚出沒，墾管處為求慎重，委託屏科大獸醫學院吳弘毅助理教授團隊協助誘捕作業，10至12日時選定6處放置餌料，吸引鱷魚前往攝食，但至今各點仍無被咬食情形，因此初步判斷港口溪水域暫無鱷魚出沒跡象。

墾管處呼籲，民眾若有疑似鱷魚事件，可先以照片佐證或委請相關單位再次確認，以免產生恐慌，也提醒不要隨意放生或棄養各類野生動物，以避免危害當地自然生態。

(中時)