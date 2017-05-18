《羅曼蒂克消亡史》鍾漢良、韓庚客串 和章子怡搞曖昧
巨星雲集《羅曼蒂克消亡史》打造復古華麗的黑幫愛情電影，19日在台灣上映後，票房不斷上升。片中不僅男主角葛優周旋在多位大牌女星之間，女主角「小六」章子怡也不遑多讓，除與葛優、倪大紅、淺野忠信有情愛牽扯，偶像明星鍾漢良與韓庚也拜倒裙下。
鍾漢良跨刀演出「小六」章子怡的國標舞老師，2人有一段火辣性感的煽情舞蹈，非常吸睛，粉絲稱讚：「可以連看十幾次遍」。
程耳導演透露，這段2人搞曖昧的舞蹈雖然只有數十秒，鍾漢良與章子怡可是花了1天拍攝，電影上映後，成了影迷熱烈討論的重點之一，「和這樣迷人的鐘漢良跳個舞估計會流鼻血吧！」、「擁抱的瞬間有種在看亂世佳人的感覺。」也有粉絲不諱言：「為了鍾漢良這幾十秒鏡頭，專程跑去看的電影。極致誘惑啊。」還有網友表示為了這幾十秒的戲，默默看了十幾遍電影。
舞蹈編創王憶璇也在微博寫到：「話說鍾漢良真是名副其實的男神！舞蹈基礎很讚，學得也很快哦！可以直接晉級專業選手！女孩紙（子）們最近都因為他瘋狂了呢！」
前偶像韓團SJ成員韓庚也在片中客串，飾演與「小六」章子怡因為拍電影，假戲真做，發展婚外情，一場和章子怡在片廠化妝間的床戲，雖然沒有「運動」畫面，但章子怡用纖細腳趾摘下韓庚墨鏡的情慾戲，令人有無限想像。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。