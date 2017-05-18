《羅曼蒂克消亡史》鍾漢良、韓庚客串 和章子怡搞曖昧

章子怡（左）情挑鍾漢良。（甲上娛樂提供）

韓庚（右）在微博po出與章子怡的合照。（甲上娛樂提供）

巨星雲集《羅曼蒂克消亡史》打造復古華麗的黑幫愛情電影，19日在台灣上映後，票房不斷上升。片中不僅男主角葛優周旋在多位大牌女星之間，女主角「小六」章子怡也不遑多讓，除與葛優、倪大紅、淺野忠信有情愛牽扯，偶像明星鍾漢良與韓庚也拜倒裙下。

鍾漢良跨刀演出「小六」章子怡的國標舞老師，2人有一段火辣性感的煽情舞蹈，非常吸睛，粉絲稱讚：「可以連看十幾次遍」。

程耳導演透露，這段2人搞曖昧的舞蹈雖然只有數十秒，鍾漢良與章子怡可是花了1天拍攝，電影上映後，成了影迷熱烈討論的重點之一，「和這樣迷人的鐘漢良跳個舞估計會流鼻血吧！」、「擁抱的瞬間有種在看亂世佳人的感覺。」也有粉絲不諱言：「為了鍾漢良這幾十秒鏡頭，專程跑去看的電影。極致誘惑啊。」還有網友表示為了這幾十秒的戲，默默看了十幾遍電影。

舞蹈編創王憶璇也在微博寫到：「話說鍾漢良真是名副其實的男神！舞蹈基礎很讚，學得也很快哦！可以直接晉級專業選手！女孩紙（子）們最近都因為他瘋狂了呢！」

前偶像韓團SJ成員韓庚也在片中客串，飾演與「小六」章子怡因為拍電影，假戲真做，發展婚外情，一場和章子怡在片廠化妝間的床戲，雖然沒有「運動」畫面，但章子怡用纖細腳趾摘下韓庚墨鏡的情慾戲，令人有無限想像。

(旺報)