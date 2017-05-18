嘉義廚神盃廚藝賽，亞洲餐旅學校餐飲科奪團體學生組金牌

亞洲餐旅學校餐飲科金牌作品《喜獻聖蛋迎廚神》。（廖素慧攝）

亞洲餐旅學校餐飲科學生勇奪團體學生組金牌。（廖素慧攝）

嘉義市廚師職業工會慶祝易牙祖師爺聖誕，18日舉辦2017嘉義廚神盃廚藝餐飲邀請賽，現場有火雞肉烹調大賽、火雞料理秀、茶食製作DIY等趣味競賽，嘉義市長涂醒哲、廚師工會理事長許坤生及議員等人手執紅槌，象徵性敲擊迎賓酒，現場有精雕細琢的果雕、香菇造型的甜點，廚師當場示範製作美味佳餚。

台南的亞洲餐旅學校餐飲科以《喜獻聖蛋迎廚神》作品奪下團體學生組金牌殊榮。隊長鄭博鴻表示，這道菜以嘉義在地新鮮火雞肉做成雞肉捲，再排出一隻老鷹，搭配阿里山茶製成桂花茶凍，組成拼盤，桂花茶凍聖蛋為易牙祖 爺祝賀，並象徵新秀廚師的誕生。

邀請賽分為團體學生競賽組、社會人士、學生創意展示組及祀宴名菜─金廚獎競賽。團體學生競賽組由高雄廚藝工會評審評分，結果由亞洲餐旅學校餐飲科、東吳高職餐飲科、東方設計學院餐飲系3校獲得金牌。

許坤生表示，嘉義廚神盃廚藝賽今年第3年舉辦，社會組金廚獎由易牙祖師爺當評審，參賽者擲出最多筊者即為金廚獎得主，現場創意展示48組包括社會人士與個人作品，讓大家互相觀摩交流。

(中時)