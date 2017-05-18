人行道拓寬＋自行車道 捷運綠線文心路將現新風貌

台中捷運綠線明年底試運轉、109年底全線通車營運，建設局計畫進行人本環境改善工程，將拓寬捷運綠線沿線人行道，增加自行車道！（陳世宗翻攝）

台中捷運綠線明年底試運轉、109年底全線通車營運，為提供足夠的轉乘空間，台中市政府建設局計畫進行人本環境改善工程，將拓寬捷運綠線沿線人行道，並增加自行車道；希望為文心路帶來新風貌。後續將由相關局處與道安會報顧問進一步現勘，讓計畫更完善可行。

建設局18日在道安會報中進行「文心路人行道拓寬計畫」專案報告時表示，捷運綠線沿線文心路全長10.2公里，人行道將規劃拓寬至5.8公尺，其中人行道淨寬度維持1.8公尺以上，並將所有公有設施遷移至公共設施帶內，提供舒服順暢的人行空間。

工程將同步進行自行車道鋪設，文心路兩側皆設置2公尺寬度的自行車專用道。工程將分四標進行，預計107年8月底完工。為提供更順暢的人行空間，建設局已調查文心路沿線既有路障，包含台電變電箱、號誌、建案、路樹、燈桿、招牌、天橋等；建設局將協調相關單位配合施工遷移，移動至人行道上的公設帶。

為打造「海綿城市」，增加都市水涵養量，拓寬的人行道全線採透水鋪面，並搭配礫石排水樁，達道補充地下水的效果；自行車道則配合「369自行車計畫」增加自明性，設置斬石子以滿足騎車時的舒適性。

建設局考量施工對民眾生活難免造成不便，將明訂廠商每個工作面僅可施作一街廓範圍，工程中將設置臨時出入步道，施工順序自中央向兩側分頭施作，縮短影響時間。文心路旁停車格是否恢復？與會專家建議採累進費率停車格，搭配部分路段繪製黃線，供臨時停車需求。對此，市府將再廣納各界意見進一步討論。

與會專家也提醒，由於台中機車族多，未來也可能有民眾開車轉搭捷運，沿線停車需求勢必增加，因此停車空間的配套須同步考量；另外，台中市民習慣將汽機車停放於人行道甚至騎樓，應該增加垂直道路停車空間、設置車阻並加強宣導，才能達到提供行人舒適行走空間的目標。

主席副市長林陵三要求相關局處再會同顧問進行現場會勘，再次進行報告，期待未來的人行道規劃能兼顧各族群使用需求，成為台中的示範道路。

(中時)