超音波震盪濾心 學生巧思獲獎
台東專科學校師生前往馬來西亞參加國際發明獎，學生作品大有斬獲，獲得3金、3銀及1特別獎的肯定。其中副教授林景行與食品科的王郁媚共同發明的「超音波震盪清洗淨水器」，能大幅減少濾水器的濾心成本支出，除了獲得金牌獎，還獲頒特別獎的肯定。
東專獲得金牌獎的作品還有檢測鋰電池內部狀態的檢測器、聲音發電裝置。銀牌則是植株病蟲害辨識及預警系統、綠能灌溉系統及遠端電源遙控系統。
王郁媚表示，食品科對於水質要求高、用水量大，水都要經過濾水器處理，但濾心的成本高居不下，因此才會發想設計超音波震盪清洗淨水器，在老師林景行的協助下，完成雛型開發。
林景行表示，濾水器下方安裝超音波震盪器，當感應器接收到濾心因為雜質過多、水流有堵塞現象時，就能啟動震盪器，震盪器啟動時會產生空洞現象，震落濾心上的雜質，經由沖洗後洗出雜質，濾心就能繼續使用，如果設計良好應該就不用再換濾心了。
他說，作品已經通過專利，只要將感應器縮小，預計在市場上接受度很高，但尚未有廠商洽談技轉事宜。
而發明聲音發電系統的是文創科的學生張恒瑞，透過有磁性的彈性膜接收聲音的振動，牽引線圈轉動發電，安置在交通要道、工廠等地，就有源源不絕的電力可以使用。
(中時)
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