執教700勝倒數 洪一中：總教練不好當

桃猿總教練洪一中，居離生涯執教700勝僅差4場。(資料照 黃仲裕攝)

Lamigo桃猿總教練洪一中，從職棒元年，幾乎不曾離開過職棒賽場，目前擔任總教練13年，距離生涯執教700勝僅差4場，洪一中說到，在台灣擔任總教練很不容易，至於球員時期印象最深的總教練，洪一中說：「應該是曾紀恩跟森下正夫教練吧。」

洪總指出，曾紀恩與森下正夫總教練，是自己職棒前3年的總教練，都是相當嚴謹的執教風格，不管是練球還是比賽場上的一切，都相當嚴格。

至於之後的山根俊英，洪總表示，他跟曾紀恩與森下正夫不同，練習時間會比較少，不過會讓大家想要持續練習下去。

談到擔任總教練的心得，洪總說：「自己擔任總教練13年來，講求的就是自律，自己不菸不酒，做好榜樣給所有的球員們看，雖然有時會有球員認為自己很嘮叨，但絕對不會有人認為我有什麼不好的習慣。」

洪總也談到，其實在假球的黑暗期，擔任總教練真的很痛苦，因為教練團跟球員根本無法信任，在台灣擔任總教練其實很不容易，要承受的東西太多，所以也要適時注意自己的身體，這也成為洪總常跑步的原因。

(中時電子報)