中華聖母基金會籌募失智症家園 喜獲企業捐助
天主教中華聖母基金會今天舉辦關懷失智症照顧紓壓茶會，東吳高職師生現場義剪，台灣美科實業為辛苦的家屬進行頭皮健康檢測，並宣布提撥部分產品銷售金捐助基金會籌建「社區型失智症複合式照顧家園」。
未婚的劉姊與年邁母親同住，母女互相照顧，劉母於4年前罹患失智症，白天在中華聖母基金會聖愛家園失智症日照中心照護，晚上由劉姊接回家照料，年紀漸大的劉姊去年退休後，更感負擔沈重，但仍善盡子女的孝心及責任。
中華聖母基金會舉辦關懷茶會以紓解失智症照顧家人的壓力，台灣美科實業艾瑪絲髮學苑講師黃筠嵐為他們進行頭皮紓壓操及頭皮健康檢測，示範正確的頭皮護理，東吳高職時尚造型科師生為大家義剪，理出清爽髮型，換上新心情。
中華聖母基金會執行長黎世宏表示，基金會籌建全國第一座社區型失智症複合式照顧家園，總經費6200萬元，目前募得約300萬元，感謝美科實業於官網開設指定專區，提撥專區產品25%的銷售金額作為籌建經費，活動至8月31日止。
(中時)
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