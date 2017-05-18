鳳山警突襲大型賭場 女賭客竄逃掉進圳溝慘送醫
鳳山臨海路貨櫃鐵皮屋涉藏天九牌賭場，警方日前接獲情資，17日帶隊取締，29名賭客摸黑竄逃，有人分別掉進圳溝及擦傷。現場扣獲賭資52萬6200元，連同賭場主持人及把風各1人，訊後依刑法賭博罪送辦，及社維法裁罰。
高巿警督察室靖紀小組與鳳山警分局督察組日前掌握線報，指台88快速道路下方近臨海路大排水圳上貨櫃鐵皮屋疑有人聚賭，每天晚間8時至翌日凌晨3時許，常有專車接送賭客，警方見時機成熟，前晚近10時展開突襲。
57歲許姓婦人逃跑時，不慎掉進大排，由於賭場沒有廁所，排泄物均流往大排，許婦猶如掉進屎坑，67歲歐姓老翁則在逃進果園時擦傷，警方順利扣獲賭資、賭具，2名工作人員依賭博罪送辦，29名賭客以社維法裁罰。
(中時)
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