苗栗推廣畜牧汙泥再利用 農工結合創新價值
環保意識抬頭，苗栗縣政府農業處輔導畜牧場落實汙染防治，2年前領先全國輔導平順畜牧場申請農業事業廢棄物再利用，成功推動畜牧業與工業結合，將畜牧場廢棄物轉化成最大的利用價值。
縣府農業處積極輔導畜牧場落實汙染防治，鼓勵畜牧場增設除臭噴霧、改善牧場設施等污染防治措施、設備。2015年輔導縣內平順畜牧場申請農業事業廢棄物再利用，由平順牧場與長春石化公司苗栗廠向行政院農業委員會申請事業廢棄物再利用個案再利用，為全國首例申請並經農委會通過許可。
農業處表示，畜牧場豬糞尿等廢棄物經厭氧處理後產生的汙泥，供作再利用機構廢水處理系統需要的植種汙泥，可縮短廢水生物處理時間、穩定系統運作及提升厭氧處理效率。
苗栗縣養豬協會總幹事何桶生說，畜牧場產生的沼渣沼液可作為農地肥份使用，減少農民購買化學肥料費用，厭氧發酵及沼氣發電設備可讓糞尿成為回收再利用資源，最重要可減少畜牧汙染排入水體，降低水體汙染程度。
縣府將持續推動畜牧場農業事業廢棄物再利用，讓畜牧場產生的汙泥不僅成為充分回收再利用資源，也可改善農村環境，達到環境、農民、畜牧場及企業多贏局面。
(中時)
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