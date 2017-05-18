抓到壁蝨別捏碎！沖馬桶、用火燒、泡酒精可杜絕

屏東市瑞光里傳出壁蝨肆虐災情，市公所前往噴藥，目前壁蝨減少7成，未來還會持續監控噴藥。（潘建志攝）

屏東市瑞光里傳出壁蝨肆虐災情，市公所前往噴藥，目前壁蝨減少7成，未來還會持續監控噴藥。（潘建志攝）

屏東市民抓到的壁蝨。（潘建志翻攝）

屏東市瑞光里日前傳出壁蝨肆虐的災情，最嚴重的田中一橫巷滿是壁蝨，經市公所噴藥後，壁蝨減少7成，擴散問題被控制。不過因藥物只能維持一段時間，公所未來將會定期噴藥，也提醒民眾發現壁蝨不能捏碎，因其體內的卵爆出後還會孵化。

屏東市瑞光里田中一橫巷近一個月來出現大量壁蝨，而且狀況愈來愈嚴重，尤其下午3點至5點，壁蝨大軍出動，讓人看了頭皮發麻，許多居民嚇得不敢出門，趕緊通報相關單位，也有人自己買藥除蝨，但效果並不好。

市公所清潔隊接獲通報後第一時間前往噴灑藥物，不過使用的藥物對壁蝨無效；後來向屏東縣動物防疫所詢問，申請壁蝨專用藥物「牛豬安」，上周進行第2次噴灑，效果顯著，昨日進行第3次噴灑。

屏東縣動物防疫所表示，壁蝨喜歡藏匿於草叢，藉機攀附在貓狗等動物身上，家中若有毛小孩一定要定期檢查。藥物噴灑防制只能維持一段時間，需要定期噴藥才能維持效果，未來會持續與市公所合作監控，協助處理噴藥事宜。

同時也提醒民眾，抓到壁蝨切勿捏碎，因為母壁蝨血裡有成千上萬的卵，體內的卵可以利用死掉的母體及體液，持續吸收營養至孵化。因此民眾抓到壁蝨最後以馬桶沖走、用火燒、或泡在酒精內，杜絕壁蝨卵孵化。

也有民眾前往調查，發現壁蝨來源是一戶人家，養的兩隻土狗身上及住的地方滿是壁蝨，後來在社區擴散開來。加上一開始有民眾直接將壁蝨打死，體內的卵又孵化，才會讓疫情一發不可收拾。

(中時)