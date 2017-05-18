屏科大辦校園徵才 獸醫系最搶手!

屏東科技大學舉辦校園徵才博覽會，共有126家企業及政府單位參加，提供近3000個職缺，軍方也派員來徵才。（圖/潘建志）

屏東科技大學舉辦校園徵才博覽會，共有126家企業及政府單位參加，提供近3000個職缺，軍方也派員來徵才。（圖/潘建志）

屏東科技大學舉辦校園徵才博覽會，共有126家企業及政府單位參加，提供近3000個職缺。（圖/潘建志）

屏東科技大學舉辦校園徵才博覽會，共有126家企業及政府單位參加，提供近3000個職缺。今年屏科大有2650多名畢業生，其中獸醫系學生最搶手，有5家動物醫院另闢專區徵才，學生畢業擔任住院醫師1年後可升主治醫師，薪水超過50K。

今年參加徵才的產業別包括製造業、食品業、畜牧業、農產業、科技業、觀光旅遊業、餐旅服務業等，非常多樣，其中不乏知名廠商，如大成長城、台灣卜蜂、福容飯店、麥當勞、迪卡農、本田汽車等。

最特別的是高雄佛陀紀念館也來徵2名「佛光小姐」，面試人員說，因紀念館每年有1000萬觀光人次，需要大量接待人員，負責館內導覽解說，應徵者不一定要有佛教信仰，另外館內也有餐飲、房務等工作可選擇。

今年首度在獸醫學院設立徵才專區，有5家動物醫院參加。慈愛動物醫院人員表示，國內只有台大、中興、嘉大、屏科大4校有獸醫系，因此每年固定會到4校徵才。學生畢業後1年可升至主治醫師，薪水超過50K，甚至達年薪百萬。

應用外語系4年級吳同學說，未來想到服務業或外商公司上班，博覽會可幫助了解職場狀況；食品系碩二生李同學說，未來想找研發或採購工作，這次還蠻多廠商參加，提供不錯的職缺。

(中時)