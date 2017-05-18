蔡政府上任周年 原民會：政績「10在」有感

蔡英文政府執政即將周年，原民會今天公布10大政績，包括亞洲第一個向原住民族道歉的國家元首、 原民失業率與一般民眾差距十年創新低、原民健保0鎖卡、立法推動原住民族語言發展法、 每年21億補償土地使用受限者、回復至少80萬公頃傳統領域土地、推動平埔族正名、讓部落有免費WI-FI、 首座原住民族文創園區、成立蘭嶼核廢料真相調查小組等。

原民會指出，未來將持續全力以赴，無論於完善法制、教育文化、促進就業、社福保障、產業發展、公共建設、維護土地權益等各方面，達成以原住民族福祉為本，並維護族人權益的施政目標，以不負族人對本會的高度期待。

原民會公布10大政績詳細如下：

一、 亞洲第一個向原住民族道歉的國家元首：105年8月1日全國原住民族日時，總統代表政府向原住民族道歉，使我國成為亞洲第一個由元首向原住民族道歉的國家。

二、 原民失業率與一般民眾差距十年創新低：105年第3、第4季（9、12月）原住民失業率為4%及3.94%，相較一般民眾同期失業率而言，差距僅為0.01%及0.15%，其中第3季差距更為歷史新低。

三、 原民健保0鎖卡，就醫有保障：原住民參加全民健康保險的納保率已達99%以上，並配合衛福部健保署實施「健保欠費與就醫權脫鉤」政策，自105年6月7日起，原住民欠費遭鎖卡的1千餘人，皆已全面解卡。

四、 立法推動原住民族語言發展法：完整保障原住民族語言權利的《原住民族語言發展法》已通過立法初審，將促進原住民族語言的保存與發展，更保障了原住民族語言的使用及傳承，讓族語復振有了正向的力量。

五、 每年21億補償土地使用受限者，照顧原民生計：105年7月1日與農委會會銜發布《原住民保留地禁伐補償實施辦法》，啟動全面補償，105年度每公頃補償2萬元，受補償面積由8,000公頃增加至2萬5,000公頃；自106年起更提升至每公頃補償3萬元，受補償面積預估達4萬5,000公頃。

六、 回復至少80萬公頃傳統領域土地：106年2月18日發布施行《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，回復至少80萬公頃的傳統領域土地，達將近臺灣四分之一的土地面積，落實保障土地權益。

七、 推動平埔族正名，落實歷史正義：為了推動平埔原住民正名訴求，修改原住民身分法，增列平埔原住民，並已初步盤點原住民族權利法規約有283種，將接續依照平埔原住民族客觀需要，設定期程逐項檢討，以逐步回復平埔原住民族權利。

八、 讓部落有免費WI-FI，原民台大家都看得到:推動愛部落（i-Tribe）無線寬頻，讓全國至少143個原鄉部落有免費戶外無線網路WIFI使用，是全世界首創以國家資源投入原民部落無線網路的政策，也是我國提供原住民的第一個戶外免費公用無線網路服務，目前已經在87個部落完成建置，106年要再完成約56個部落建置；另自105年8月1日起，原民台已透過公共電視所屬無線數位頻道CH30播送原民台節目，原民台已正式納入數位無線頻道。

九、 首座原住民族文創園區在台東啟用：全國首座原住民族文創園區已於105年12月30日在臺東啟用，本會並同時核定了原住民族文創聚落營造計畫及TT MAKER創客園區發展計畫，將以網路數位行銷的模式整合台東地區各項資源，從文化、產業、觀光及生活上提供民眾各種服務。

十、 成立蘭嶼核廢料真相調查小組：為了釐清蘭嶼核廢料貯存場的決策過程，行政院成立了真相調查小組，積極進行各項調查工作。

(中時)