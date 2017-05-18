澎湖衛生局緊急要求下架違規蝦味先12.1公斤

澎湖縣政府衛生局於18日接獲高雄市政府衛生局通報高雄市裕榮食品股份有限公司製造加工廠稽查，查獲業者涉嫌使用「無水檸檬酸、柴魚粉」等逾期原料，製作生產該公司產品「蝦味先-泡菜口味」、「蝦味先-墨西哥煙燻口味」、「蝦味先-日式照燒口味」、「蝦味先-蜜烤魷魚口味」等4項產品，及使用「紅麴」逾期原料，代工生產裕榮生命科技股份有限公司之產品-「發芽大豆養生粉(紅麴) 」，衛生局立即啟動稽核全面回收違規產品總計12.1公斤，並請下游中盤商回報其回收進度，衛生局將持續監督其回收情形，並提供照片於衛生局網站供民眾參考。

衛生局局長陳淑娟提醒販售業者務必落實自主管理，按食品安全衛生管理第47條規定，經依食安法規定命暫停作業或停止販賣而不遵行者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

陳淑娟提醒消費者，如有購買必須下架的產品，可向原購買地點或通路商提出退換貨要求，如有退換貨被拒衍生之消費爭議，可逕向本府消費者服務中心（諮詢專線1950）提出申訴，共同監督食品安全。

(中時)