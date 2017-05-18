保障育嬰留停教師權益 中市府將向中央反映研議調整評鑑措施

市議員張耀中指出，南屯區一名國中教師，疑似因育嬰留職停薪變成「超額教師」，面臨須轉任他校。（陳世宗攝）

市議員陳政顯關心公立幼兒園設立情形，建議教育局應增加班數及員額數，以滿足托幼需求。（陳世宗攝）

台中市議會18日舉行第2屆第5次定期會教育文化業務質詢，市議員對於教師育嬰留職停薪的評鑑考核表達關切。教育局長彭富源指出，各校參據中央及教育局相關規範，訂定學校超額辦法，依據多項積分評比產生超額教師，針對育嬰期間無法累積年資積分，市府將積極向中央反映，並研議相關作法，保障教師工作權益及學生受教品質。

台中市議會今日舉行教育文化業務質詢，市議員張耀中指出，南屯區一名國中教師，疑似因育嬰留職停薪變成「超額教師」，面臨須轉任他校的情形。

彭富源表示，市府教育局參照中央規範，訂定「台中市市屬國民中小學及幼兒園超額教師輔導遷調介聘作業實施要點」，各校超額教師產生及調出的優先順序，依各校所訂辦法，由學校校務會議考量學校教學需求、師資結構、校務發展、教師意願、年資等因素，並參考教師專業知能、班級經營、學習輔導、教學品質、教師評鑑、在職進修、行政經歷、個人表現及指導學生參賽等表現綜合評估。

教育局指出，各校狀況不一，超額教師是由校方審慎考量各項積分結果，做成的決定；針對育嬰期間無法累積年資積分，市府將積極向中央反映，並研議相關作法，保障教師工作權益及學生受教品質。

此外，為照顧超額教師權益，教育局已有現行相關配套因應措施，規定超額教師申請市內介聘，可併同採計原服務學校積分；原服務學校於當年度學校開缺時，也可申請返回原服務學校。此外，為避免超額教師需調到較遠的學校，在超額介聘時，教育局會鼓勵鄰近學校開缺，超額教師可優先選擇同行政區學校任教。

市議員陳政顯、陳世凱、吳瓊華等人則關心公立幼兒園設立情形，建議教育局應增加班數及員額數，以滿足托幼需求。

彭富源表示，台中市公立國小共227所，105學年度有141所附設幼兒園，106學年度將於11所國小新設附幼，公立附幼將提高為152所，尚餘75所未設附幼；市府除持續增設公立幼兒園外，並善用校園餘裕空間設置非營利幼兒園，106年至109年度預計將增設公共化教保服務150班，可提供4,500名招生人數，希望透過雙軌併行方式，提高公共化教保服務比例，滿足家長托幼需求。

(中時)