台東醫院免費義診 只要村里長來申請即可

衛生福利部台東醫院（簡稱部東）將進行衛生教育活動宣導及義診活動，只要村里長電話或口頭向院方申請，醫院將協調專科醫師、醫事人員前往村里中義診，讓民眾可以注意自己的健康狀況。

部東表示，配合國家促進國民健康政策，提升台東民眾健康觀念，因此舉辦衛教宣導及義診活動，活動免費參加，包括「血壓、血糖、身高、體重、腰圍及體脂肪量測、專業建議、衛教宣導、甚至醫療診斷、4項癌症篩檢等」，有需要的話也能現場協助掛號及約診，活動現場還發送限量衛教宣導品。

院方表示，只要村里長向醫院公關專員提出申請，院方將協調醫事人員前往村里中辦理活動，共同守護民眾健康。

(中時)