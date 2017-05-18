澎湖6月4日世界海洋日 海底垃圾清除總動員

澎湖縣政府訂於於6月4日於鎖港紫微宮前廣場辦理「最美海灣澎湖行 無塑海洋綠奇蹟」106年世界海洋日-海底垃圾清除總動員活動，歡迎鄉親共同襄盛舉，加入保護海洋的行列。

世界海洋日於1992年在巴西里約熱內盧召開的聯合國環境與發展會議上確定，並自2009年起，聯合國大會決議每年的6月8日為「世界海洋日」。海洋占地球表面的72%，是大地之母，不僅孕育了地球上無數動植物，提供重要的食物來源，並具有調節氣候、吸收大氣中的二氧化碳等淨化大自然的功能。

然而，由於長期對海洋垃圾危害的輕忽，全球每年預估有數以百萬噸的垃圾流入海洋，其中包括浮球、廢漁網、廢電池、纜繩、泡綿、廢保利龍、廢塑膠碎片、塑膠瓶蓋、塑膠圍籬、浮標、沖天炮頭、拖鞋、餌料盒、檳榔袋、鋁箔包、塑膠杯（蓋）、吸管、打火機、玻璃瓶、農樂瓶……等等，其中又以塑膠製品占最大比例，此外「塑膠微粒產品」也深深影響海洋生態，因此行政院環境保護署與各縣市政府預訂於6月4日擴大辦理106年世界海洋日海底垃圾清除總動員活動，期喚起民眾海洋保護的環境意識及行動力。

澎湖縣地處離島，不論在經濟或生活上，均離不開海洋帶給我們的豐富資源，縣府政府於全國同步訂於106年6月4日上午9時30分假鎖港里紫微宮廣場前辦理「最美海灣澎湖行 無塑海洋綠奇蹟」106年世界海洋日海底垃圾清除總動員活動，活動主軸包含「無塑海洋」、「最美麗海灣」及「海洋保護」等相關環境教育議題。

活動當日並將邀請對海洋保護日漸重視的漁民鄉親一起辦理環保艦隊授旗活動，預估本年度將新加入50艘環保艦隊，加入守護海洋行列，未及加入的漁民朋友，澎湖縣環保局也特別呼籲屆時一同加入，另活動當日也歡迎各機關員工、學校師生及社區民眾一同參加，並請於日常生活中提醒身邊親朋好友海洋的重要作用、以及人類活動對海洋的影響，期以永續環境的理念共同保護海洋資源，讓世世代代子孫共同享有豐富海洋資源。

(中時)