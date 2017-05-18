澎湖縣政府攜手故宮 推「同安.潮 新媒體藝術展-澎湖遊」

情定天南城，鎖鑰永留傳,澎湖縣政府與國立故宮博物院「同安.潮 新媒體藝術展-澎湖遊」將於六月份辦理多項推廣活動。

國立故宮博物院「同安,潮 新媒體藝術展-澎湖遊」將於6月1日(星期四)晚間7時至8時，於國定古蹟馬公金龜頭砲臺文化園區辦理夜間開放及夜間投影，歡迎所有鄉親及遊客，把握難得的機會，屆時踴躍前往參觀。

六月份「同安.潮 新媒體藝術展-澎湖遊」推廣活動——由夜間投影首先開跑，於6月1日晚間7時起，每15分鐘播放1場，共計4場次，馬公金龜頭砲臺文化園區亦將配合本次夜間投影活動，延長開放時間至晚間8時；投影內容以此次同安潮展覽內容為主軸，融入海潮視覺元素，輔以現代科技的技術讓同安船再次呈現，帶給澎湖民眾不同的視覺饗宴，讓古文物與新科技在古蹟中，綻放新媒體藝術的光彩。

另6月3日(星期六)下午1時30至4時30分將於澎湖科技大學通識教育中心310室舉辦文史講座，特地邀請國立故宮博物院文獻專家周維強博士、澎湖在地生活觀察達人林寶安教授，以及長期關注澎湖海洋議題的海洋公民基金會翁珍聖執行長，從歷史面、當代生活觀察面，一同探索澎湖的過去，思考澎湖的今天，期許澎湖的未來。

最後於6月4日(星期日)在金龜頭砲臺文化園區內舉辦兩場親子活動，特別敦請澎湖國寶級造船師——第三代王旭輝老師以幽默風趣的方式講述澎湖船史，並結合在地文化，進行小船彩繪DIY活動。活動時間為：上午9時30分至11時、下午1時30分至3時計兩場次，每場次報名限10組，額滿即止。

(中時)