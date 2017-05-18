嘉義市衛生局下架41公斤蝦味先
國民零嘴「蝦味先」爆出以過期原料製造販賣，嘉義市政府衛生局今天接獲高雄市政府衛生局通報，稽查37家店家，下架430包共41.765公斤，呼籲食品販售業若有裕榮公司產製的5項問題產品，主動下架，民眾若發現有問題產品可打食品衛生科（05）2338267檢舉。
市衛生局表示，接獲高雄市政府通報裕榮食品股份有限公司使用逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料製售「蝦味先泡菜口味」、「蝦味先日式照燒口味」、「蝦味先蜜烤魷魚口味」、「蝦味先墨西哥煙燻口味」及「裕榮生技GABA發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項產品，有3家下游業者在嘉義市。
衛生局啟動稽查這3家業者，並查核其他大賣場、連鎖超市及雜貨店等業者，截至目前共稽查37家，下架430包、41.765公斤。
衛生局表示，業者若發現有問題產品應主動下架，落實自主管理，若經舉報未下架，依食品安全管理法可以罰款3萬至300萬元。
(中時)
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