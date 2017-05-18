澎湖將軍村水泥崩落擋路 望安警快速清路

澎湖縣三級離島望安鄉將軍村無人居住之民宅,日前因房屋老舊屋簷水泥石塊大量崩落，因坐落村內主要巷道，來往人車頻繁，恐易生危險，望安分局將軍派出所接獲報案後，所長楊坤鎮立即協同警員李明現、鹿國良趕赴現場處理，並迅速以封鎖線警戒四周，通知承租人立即雇工處理清除掉落石塊，村民對警方之緊急處置，確保路過民眾安全，表示肯定與讚許。

(中時)