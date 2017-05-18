南勢角學園社團聯展 千人共襄盛舉
新北市私立竹林中學主辦，中和國中、興南國小、復興國小、景新國小及中和國小協辦的「南勢角學園社團聯展」，於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出，節目相當精采，展現年輕學子無限青春活力。
南勢角地區首次舉辦的大型學生社團聯展，超過千人共襄盛舉，場面浩大，各校同學們都相當興奮，費盡心思練習準備，只為能完美呈現，要讓大家眼睛為之一亮。
主辦單位竹林中學校長池易釧表示，舉辦這項活動最主要的目的，除了提供舞台讓南勢角學園的學生展現才華、發揮潛能外，也希望能提升學生人文素養，進而帶動南勢角地區溫馨、祥和的人文社會。
節目包括最能展現年輕人動感活力的熱舞，充滿特色的日本民俗舞蹈，傳統技藝的扯鈴，直排輪、跆拳道、手語等等，其中中和國小獨輪車表演還曾創下「最多人同時騎乘獨輪車」的金氏世界紀錄。
竹林中學的武術表演─「扇風點火」則派出鴻門及長螳螂門的武術高手表演鐵扇功夫及長拳，扇舞動作柔中帶剛、節奏時緊時鬆，長拳攻守自如、風格特異，力與美的演出，博得現場滿堂喝采。景新國小童軍團帶來的旗舞，展現整齊劃一、充滿律動的飄揚旗海，極具視覺震撼。
參與的同學們都相當開心，能在同一個舞台見識到各校社團帶來的精彩演出，也看到每個人的投入和專業的表現，不只透過表演獲得自我肯定，也從其他人身上獲得努力和成功的啟發。整個活動最後在全體大合唱歌聲中圓滿結束。
(中時)
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