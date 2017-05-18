屏東縣第一時間下架448包蝦味先產品。（潘建志翻攝）

屏東縣政府衛生局18日接獲高雄市政府衛生局通報，裕榮食品公司使用逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，製售蝦味先日式照燒口味、蝦味先蜜烤魷魚口味、蝦味先泡菜口味、蝦味先墨西哥煙燻口味，及裕榮生技GABA發芽大豆養生粉（紅麴）等5項產品，。

屏東縣衛生局前往稽查2家下游廠商，同時查核縣內大賣場、連鎖超市等業者，第一時間下架448包、54.59公斤產品。衛生局也呼籲食品販售業者落實自主管理，若有裕榮公司的5項問題產品，應下架並應盡速辦理退貨，違者將依《食品安全衛生管理法》處以罰鍰。

(中時)