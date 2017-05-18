106年度購置空調節能、太陽能熱水系統 縣府獎勵補助持續進行
澎湖縣106年購置空調節能補助冷氣機共計3375台，目前受理2500台，已陸續撥付補助款，尚有補助名額，請民眾踴躍申請。
申請空調節能補助時需備齊下列文件提出申請：(一)補助購置節能標章產品申請表。(二)購買受補助產品之統一發票收執聯或收據正本(收據應加蓋免用統一發票專用章，並載明銷售商店之統一編號及負責人姓名)。(三)受補助產品之廠商保證書(卡)顧客收執聯正本(載明廠牌及機型)，經受理單位蓋章影印後歸還。(四)申請人之身分證正、反面影本。(五)電匯戶頭帳號影本。(六)產品所附之第一、二級節能標章貼紙。
(七)安裝後照片：窗型冷氣：安裝後正面照一張及產品上張貼可清楚辨識型號及種類之商品標示一張，共二張。分離式冷氣：安裝後室外機正面照一張及產品上張貼可清楚辨識型號及種類之商品標示一張，共二張。以上文件若有缺件，不予受理。補助金額以購買節能冷氣機之單價金額百分之三十，並以新臺幣三千元為上限。每人以申請二台為限；法人團體機構、公司行號以申請十台為限；電器行代送申請表以每週送件三十台為限。
澎湖縣政府建設處表示鄉親若需詳細申請資訊，請參考「澎湖縣政府推廣購置節能家電獎勵補助作業要點」及「澎湖縣政府太陽能熱水系統推廣獎勵補助作業要點」，或至澎湖縣政府建設處網站、或電話06-9274400轉339。
(中時)
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