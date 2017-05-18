裕榮使用過期原料 新竹縣衛生局稽查下架
高雄市衛生局查出轄內裕榮食品股份有限公司，使用逾期的柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，用於生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉(紅麴)」等產品，新竹縣衛生局第一時間稽查，下游廠商2家下架20.085公斤產品，轄內大賣場、生鮮超市亦責成業者下架。
新竹縣衛生局指出，縣內2家下游廠商，其中1家只販售香辣、原味蝦味先，無違規產品，另家則有蝦味先泡菜口味5箱（內含12包）(包/65g)、蝦味先墨西哥煙燻4箱（15包，1包65g)、蝦味先日式照燒3箱（內含15包，1包65g)、蝦味先蜜烤魷魚12箱 （內含12包，1包65g)等，均全數下架。
新竹縣衛生局也同步稽查大賣場及生鮮超市，其中1家大型量販店販售蝦味先日式照燒19包、蝦味先蜜烤魷魚13包、蝦味先墨西哥煙燻11包．也責成業者下架，新竹縣衛生局將持續稽查。
依據〈食品安全衛生管理法〉第15條規定：食品逾有效日期者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，裕榮食品已有違法之虞。衛生局也呼籲食品業者，必須落實自主管理，善盡社會責任，勿以身試法，民眾若發現業者有竄改並販售違規產品，可撥打03-5534881檢舉專線。
(中時)
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