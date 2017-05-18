天氣熱蚊蟲孳生 台東市公所6月噴藥

目前氣溫節節升高，台東市公所預計6月開始，針對蚊蟲將進行46個里的預防性藥物噴灑，民眾可以先清除積水等孳生源，噴藥期間要緊閉門窗做好防護措施。

台東市公所指出，為了避免台東淪為登革熱疫區，因此6月將開始展開大規模的預防性消毒，民眾住家的盛水容器要定期清洗，盆栽底部的積水也要倒掉，從居家環境做起，加上消毒噴藥輔助，將能有效抑制病媒蚊數量。

噴藥期間需緊閉門窗，經過噴藥區域需戴口罩，噴藥完畢30分鐘後再進入屋內，並打開窗戶通風，將能有效消毒也能避免危害人體健康。

(中時)