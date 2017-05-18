萬安演習 桃大賣場手扶梯倒退嚕

桃園因應萬安演習在大賣場舉行疏散避難演練，但全面暫停的斜坡式手扶梯卻突然運作「倒退嚕」，視察官員紛紛逆向加快速度往上奔跑，所幸並無人員受傷。（蔡依珍攝）

桃園因應萬安演習在大賣場舉行疏散避難演練，但全面暫停的斜坡式手扶梯卻突然運作「倒退嚕」，視察官員紛紛逆向加快速度往上奔跑，所幸並無人員受傷。（蔡依珍攝）

桃園因應萬安演習在大賣場舉行疏散避難演練，但全面暫停的斜坡式手扶梯卻突然運作「倒退嚕」，視察官員紛紛逆向加快速度往上奔跑，所幸並無人員受傷。（蔡依珍攝）

逛大賣場民眾碰上演習，疏散到地下室，無奈拉起筋等待演習結束。(蔡依珍攝)

桃園警消模擬大賣場失火，出動滅火、營救、垂降救援。(蔡依珍攝)

桃園警消模擬大賣場失火，出動滅火、營救、垂降救援。(蔡依珍攝)

桃園警消模擬大賣場失火，出動滅火、營救、垂降救援。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦全程視察。(蔡依珍攝)

桃園萬安演習由桃園警分局長廖恆裕擔任指揮官。(蔡依珍攝)

桃園警消模擬大賣場失火，出動滅火、營救、垂降救援。(蔡依珍攝)

不少機車騎士和騎乘Ubike的民眾，受不了艷陽高照，紛紛躲進騎樓或是房屋建案空地陰影處，無奈當起低頭族耗時間。(蔡依珍攝)

萬安40號演習今下午舉行，人車全面淨空，不少騎士躲到陰影處當低頭族，桃園並在大賣場舉行疏散避難、傷患救護演練，不過全面暫停的斜坡式手扶梯，承受不了大批視察人員當斜坡走，突然開始運作「倒退嚕」，視察官員紛紛逆向加快速度往上奔跑，宛如是「跑步機」，所幸並無人員受傷。

賣場事後解釋，指斜坡式手扶梯暫停時，承受不了多人行走的震動，輪軸滾動才會開始運轉，又正好官員在往下的輸送帶往上走，才會發生宛如跑步機逆向奔跑的情況，強調若是發生災害，手扶梯會全面暫停封閉，不會讓民眾使用，避免發生意外。

「軍民聯合防空萬安40號演習」今實施人車、燈火管制及疏散避難，13時30分警報響起，桃園市區街上人車立即被疏散一空，不少機車騎士和騎乘Ubike的民眾，受不了艷陽高照，紛紛躲進騎樓或是房屋建案空地陰影處，無奈當起低頭族耗時間，零星不知情民眾在街上「趴趴走」，也被員警攔停或是勸導到騎樓下，總計有12人被口頭勸導。

今也模擬桃園一間大賣場遭受敵機空襲導致建物毀損、救援傷患避難情境，警消合力滅火、營救、垂降救援等，展現訓練成果，全程視察的桃園市長鄭文燦說，桃園市民防團隊編組總計約6.7萬人，參與演習的人數約2000人，感謝各單位齊心一致、很快把各項工作完成，強調國家要永續，安全準備是必要的，戰爭是要避免的，但平時就要做好各式戰爭災害因應準備，以備不時之需。

(中時)