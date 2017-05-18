《了解與互信 兩岸一定旺》執政周年 蔡不信任度首次死亡交叉!

中視新聞

《了解與互信 兩岸一定旺》

後天520就是蔡英文就職週年，在這個特別的日子前夕，最新民調也出爐，將近有6成民眾不信任小英！有人說，蔡英文是台灣民選總統16年以來，權力最大的，但是對於內政，頻頻出現髮夾彎；對於兩岸，又搞得很僵，不得民心的政策，一切都和她的個性有關？

蔡英文對內搞不定，對外又現外交警訊，和台灣有多年友誼的斐濟悄悄撤除駐台代表處，斐濟總理還親赴大陸一帶一路峰會保證堅持一中原則；當蔡英文力推的新南向政策，碰上大陸的一帶一路，在各國利益優先考量下，新南向還有活路嗎？

本集來賓

政治評論員 黎建南

前民進黨立委 沈富雄

政大國關中心教授 湯紹成

資深媒體人 黃敬平

中國社科院台研所主任 曾潤梅 (北京連線)

(中時電子報)