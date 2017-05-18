澎湖縣端午節包機航班 仍有空位

106年澎湖縣政府端午節包機已於5月12日起陸續通知民眾開票，截至開票期限為止，仍有部分民眾未開票，其預定之機位將完全釋出，並預定5月19日中午起陸續開放訂位，請有機位需求民眾逕向立榮、華信航空公司全球資訊網、APP或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort及各旅行社訂位購票。

縣府的服務窗口自4月22日起至5月12日開放鄉親機位需求，共受理約1700多人登記，並積極與各家航空公司協調，總計協助1480人完成訂位，並陸續通知民眾於5月16日下午4時止前完成開票，但經旅遊處清查，截至開票期限後仍有部分民眾未完成開票手續。

旅遊處表示，縣府的服務平台主要是透過受理民眾登記後，彙整需求向各家航空公司協調加班機或包機，包機的部分需由縣府補貼，因此訂位之後未於期限內開票者，其訂妥的機位將再行釋出。

為了避免資源浪費，縣府將從17日起陸續視各航線包機空位數再通知候補民眾開票，民眾如收到電子郵件、簡訊或電話通知後，請儘速於開票期限內完成購票，以維自身權益，如經再通知之後，仍有剩餘機位，則開放自由訂購。

若民眾未於期間接獲通知可上網查詢，或若有任何疑問敬請洽專線：0800880180；06-9276675，也希望鄉親能加入縣府官網LINE群組，以利提供民眾掌握相關交通資訊。

旅遊處提醒，民航局為使空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位以致影響其他真正有需求民眾之權益，各航空公司仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

(中時)