澎湖縣衛生局全面清查「正露丸」下架回收4瓶共1050粒

衛生福利部食品藥物管理署查獲中榮貿易股份有限公司竄改「”極品”正露丸(衛署藥輸字第023437號)」及「”極東”正露丸(衛署藥輸字第015450號)」藥品之效期，澎湖縣衛生局立即啟動稽查，共計清查轄內藥局16家、藥房10家及西藥販賣商4家，查獲「”極東”正露丸(衛署藥輸字第015450號)」4瓶1050粒均已下架回收停止供應該批藥品。

澎湖縣政府衛生局局長陳淑娟呼籲民眾如持有此項藥品，請立即停止使用。有用藥安全疑慮，可找各醫療院所或藥局由專業醫療人員提供衛教諮詢。為確保民眾用藥安全，衛生局同仁將持續追蹤稽查，讓民眾用藥安心。

(中時)