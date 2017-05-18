39歲女星閃嫁富豪樂到哭 未料他竟有4名私生子
39歲日本女星菊川怜在演藝圈形象良好，擁有東京大學高學歷，上月宣布閃嫁資產超過200億日幣(約53億台幣)的48歲企業家龝田譽輝，新婚不久就被爆出老公劈腿2女，還生下3名私生子，今(18日)又被踢爆龝田譽輝其實還有第4名私生子。
菊川怜終結黃金剩女生涯，上個月在節目中宣布閃嫁交往3個月男友龝田譽輝，還一度喜極而泣，開心模樣令人印象深刻。未料不到新婚1個月的時間，龝田譽輝就被踢爆情史混亂，婚前同時劈腿2女，還生下3名私生子，今再度被《週刊文春》爆出其實他還有第4名私生子。
據報導指出，龝田譽輝10多年前曾與還是學生的女友交往，當時還特地在東京租屋供對方居住，後來女方懷孕了，他雖有支付100萬日幣（約26萬台幣）的生產費，但之後就失去聯絡，當然也沒有負擔孩子養育費。
對於老公冒出第4位私生子的傳聞，菊川怜就透過經紀公司表示知道這件事，至於其他進一步細節就沒有回應。
(中時電子報)
關鍵字：菊川怜、
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