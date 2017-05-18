員工追討加班費 桃園客運業者將調整薪資結構

台灣汽車客運業產業工會成員18日到桃園客運抗議，要求追討5年加班費，也呼籲市長鄭文燦儘速核准工會成立，桃客表示，桃客司機薪資是桃竹苗地區最優厚，只是計算基準不同，目前公司和工會達成協議，將全面調整員工薪資結構，員工將大幅調薪。

(中時)