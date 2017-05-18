假檢察官詐老婦50萬 汐止警逮5名車手

汐止警分局今（18）日破獲一起假檢警詐騙案，逮捕5名車手，並起出贓款、手機等做案工具。（圖/李其樺翻攝）

警方循線逮捕黃姓主嫌等4男1女，依詐欺、毒品等罪移送法辦。（圖/李其樺翻攝）

高齡7旬孫姓婦人日前接到詐騙集團假冒檢察官電話，要求代管帳戶為由，騙走50萬元老本，汐止警分局獲報介入偵辦，今（18）日一舉逮捕以黃姓主嫌為首的5名車手，將循線繼續追查上游詐騙集團。

警方調查，79歲孫姓獨居老婦日前接到自稱是檢察官來電，佯稱帳戶淪為歹徒作案工具，要求提領存款交給檢察官代管，又以偵查不公開為由，要求孫婦不可告知家人；孫婦不疑有他，從郵局提領50萬元，約在樹林火車站準備交給對方。

警方接獲線報，昨晚派人到場埋伏，看見盧姓車手（25歲）出面領取贓款後，立即上前表明身分逮人；隨後誘出主嫌黃姓男子（22歲），及同夥潘男、余男和余女一舉逮捕，並起出手機、K他命等犯罪工具和違禁品。

這時孫婦才恍然大悟，遇到詐騙集團，差點血本無歸！感謝警方幫忙保住她畢生積蓄。

黃姓主嫌等5人落網後，皆矢口否認從事詐欺，但警方發現黃嫌以高級賓士車代步，懷疑是利用贓款購車炫富，訊後依詐欺、毒品等罪移送法辦。

(中時)