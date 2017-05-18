吃相難看？民進黨女議員兄涉占保育林種茶遭約談

檢調查獲游姓議員胞兄，涉嫌占用萬榮地區保育林地濫墾。（許家寧翻攝）

檢調查獲游姓議員胞兄，涉嫌占用萬榮地區保育林地濫墾。（許家寧翻攝）

游姓議員稱胞兄租地種茶，強調一切合法。（許家寧翻攝）

游姓議員稱胞兄租地種茶，強調一切合法。（許家寧翻攝）

游姓議員（中）下午訊後請回，低調快步離去。（許家寧攝）

吃相難看？民進黨籍游姓女議員與胞兄、許姓地主，涉嫌非法侵占萬榮鄉馬遠數十公頃原住民保留地，在山坡地種植茶葉、金針及生薑等作物，大賺無本生意！今天下午3人分別遭到花蓮地檢署約談，游美雲強調一切合法，訊後低調快步離去。

法務部花蓮縣調查站偵辦「國土保育犯罪查緝專案」，查獲萬榮鄉公所代管7筆原民會所有的「馬遠土地分配案」山坡地保育林區土地中，其中約有5.8公頃的山坡地遭游姓議員及胞兄、許姓民眾違法占用國土濫墾，造成當地生態嚴重破壞。

來自鳳林選區的游姓議員受訪時喊冤否認霸佔原保地，強調「全台灣都這樣！」她指出，哥哥和當地原住民承租土地種茶和蔬菜，也都有按時繳納租金，和阿里山租地的茶農有何不同，這次以「證人」身分協助釐清案情，包括水土保持部分也都有向檢察官說明。

對此，萬榮鄉公所表示，該處土地是布農族傳統領域，民國50年代起為省政府民政廳土地開發處的合作實驗農場，廢省後就遭人佔用種植金針、生薑及茶葉等作物，下方的馬遠村居民都很擔心因使用農藥，導致水源及土地受到汙染，影響居民健康。

廢省後農場土地轉移交給原民會，有部份已完成分割並劃編為原住民保留地，但仍有許多土地遭人佔用導致無法辦理分割；鄉公所還「打臉」游女，曾多次行文議員以排除佔用，不過對方均未理會。

萬榮鄉公所強調，目前全案已進入司法調查階段，不便多透露內容，但仍希望檢調能公正處理，協助原住民能早日獲得保留地。花蓮檢調表示，證人游姓議員以及游姓、許姓被告到案說明後，訊後3人均已請回，現正持續擴大調查中。

縣議會有員工透露，游姓議員問政認真，而且相當勤儉、有愛心，開議期間也曾見她打包餐廳的廚餘、剩菜帶回家「餵狗」，對於議員無端捲入風波也感到相當訝異。

(中時)