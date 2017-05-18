吃相難看？民進黨女議員兄涉占保育林種茶遭約談
吃相難看？民進黨籍游姓女議員與胞兄、許姓地主，涉嫌非法侵占萬榮鄉馬遠數十公頃原住民保留地，在山坡地種植茶葉、金針及生薑等作物，大賺無本生意！今天下午3人分別遭到花蓮地檢署約談，游美雲強調一切合法，訊後低調快步離去。
法務部花蓮縣調查站偵辦「國土保育犯罪查緝專案」，查獲萬榮鄉公所代管7筆原民會所有的「馬遠土地分配案」山坡地保育林區土地中，其中約有5.8公頃的山坡地遭游姓議員及胞兄、許姓民眾違法占用國土濫墾，造成當地生態嚴重破壞。
來自鳳林選區的游姓議員受訪時喊冤否認霸佔原保地，強調「全台灣都這樣！」她指出，哥哥和當地原住民承租土地種茶和蔬菜，也都有按時繳納租金，和阿里山租地的茶農有何不同，這次以「證人」身分協助釐清案情，包括水土保持部分也都有向檢察官說明。
對此，萬榮鄉公所表示，該處土地是布農族傳統領域，民國50年代起為省政府民政廳土地開發處的合作實驗農場，廢省後就遭人佔用種植金針、生薑及茶葉等作物，下方的馬遠村居民都很擔心因使用農藥，導致水源及土地受到汙染，影響居民健康。
廢省後農場土地轉移交給原民會，有部份已完成分割並劃編為原住民保留地，但仍有許多土地遭人佔用導致無法辦理分割；鄉公所還「打臉」游女，曾多次行文議員以排除佔用，不過對方均未理會。
萬榮鄉公所強調，目前全案已進入司法調查階段，不便多透露內容，但仍希望檢調能公正處理，協助原住民能早日獲得保留地。花蓮檢調表示，證人游姓議員以及游姓、許姓被告到案說明後，訊後3人均已請回，現正持續擴大調查中。
縣議會有員工透露，游姓議員問政認真，而且相當勤儉、有愛心，開議期間也曾見她打包餐廳的廚餘、剩菜帶回家「餵狗」，對於議員無端捲入風波也感到相當訝異。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。