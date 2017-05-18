桃園市為排氣檢驗員提供後盾 健檢補助每人3500元

桃園市環保局重視機車及柴油車排氣檢驗人員的健康，為檢驗員提供健康檢查補助，環保局長沈志修表示，凡從事排氣檢驗工作逾1年，即日起可申請健檢補助，每人每次補助3500元。環保局為眾人守護環境，也為第一線環保尖兵提供堅強的後盾。

(中時)