溪州公園收容流浪動物掀議 彰縣府20日辦說明會

彰縣府預定在溪州公園設置「可愛動物教育園區」，引發第7選區議員不滿，要求審慎評估，強調不是反對設置，但地點要多費心。（吳敏菁攝）

彰縣府預定在溪州公園設置「可愛動物教育園區」，引發第7選區議員不滿，要求審慎評估，強調不是反對設置，但地點要多費心，7600萬元預算會全額保留；縣府表示，20日上午在溪州國小活動中心辦理說明會，說明規劃設計和管理方式，會廣納溪州鄉親的意見。

今天李俊諭、劉淑芳、李浩誠、江熊一楓等在議會會議室召開記者會，劉淑芳說，議長謝典霖也覺得，基於維護溪州公園遊客權益，應依當初決議審議評估，可愛動物教育園區實際上是收容流浪動物之家，怕影響遊客前來的意願。

劉淑芳等表示，毛小孩受大家喜愛，但溪州公園也是休閒地，縣府要說服地方，用可愛動物教育園區名義打造，事後被知道是收容流浪動物，如果又掀起抗爭，豈不全功盡棄？

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，可愛動物教育園區設立溪州公園周邊為農牧用地，面積1.3公頃，透過綠籬等防音、汙水設備等，可以吸引來公園遊憩的遊客順道參訪並認養，園區導入服務犬訓練，成為陪伴犬、伴讀犬、警衛犬等，20日辦理動物保護宣導和園區興建工程說明會，會廣納意見，並進行雙向溝通，研議後續相關事宜。

(中時)