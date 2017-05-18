政府採購稽核 學校亮紅燈兼任問題多
為了讓市府所屬各機關學校之採購人員致力於公平、公開之採購程序、提升採購效率與功能及確保採購品質，從2015年2月9日發布實施《桃園市政府採購稽核作業分級管制要點》，但很多單位因為不熟悉採購內容及流程而誤觸地雷，市議員謝彰文及萬美玲要求市府成立聯合採購中心，不要再讓公務員揹黑鍋。
依照採購稽核作業分級管制分類，針對稽核所見缺失，依案件性質、廠商資格、採購規格、招標文件、公告、履約、驗收、預算金額及其他各階段作業等，以年度為評核期程，評核結果分為綠燈級、黃燈級、紅燈級3大類。
謝彰文表示，2015年採購稽核共204件，勞物67件、財務69件、工程68件。發現紅燈級74件、黃燈級112件、綠燈18件，其中列為紅燈級74件中，學校比例就超過一半以上；2016年10月1日至2017年2月底稽核77案，包括工程採購32案、財物採購26案、勞物採購19案，結果發現還是學校案件出問題為大宗。
謝彰文、萬美玲議員表示，從稽核結果分析，學校行政人員多為老師兼任，常因壓力大、流動率高，再加上工程專業知識不足或採購經驗不夠，進而誤觸法律紅線，應設法協助解決並強化其法律素養，在一定金額的工程由工務局負責，同時建議教育局成立營繕科。
(中時)
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