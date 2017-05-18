阿里巴巴發布首季財報 EPS不如預期

華爾街見聞報導，大陸互聯網巨頭阿里巴巴今晚發布財報。今年首季阿里巴巴EPS（每股盈餘）4.35元人民幣（下同），不如市場預期的4.51元；營收385.79億元，較去年同期增長60％，高出市場預期；Non-GAAP下，淨利104.4億元，增長38%。

報導稱，阿里巴巴股價盤前一度跌逾6％，但目前跌幅已收窄。各業務方面，今年首季電商收入315.7億元，增長47％；阿里雲收入21.63億元，增長103％；數位媒體和娛樂業務收入為39.27億元，增長234％。

阿里巴巴宣布，將在2年內回購最多60億美元的股份。

(工商)