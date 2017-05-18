桃園區公所人力不足 議員促從職等調整
桃園區公所人力不足問題嚴重，引起多位議員關切，市議員范綱祥呼籲市府人事處從組織或職等方面進行實際調整，否則問題難解，他舉桃園區公所工務課目前人力狀況為例，工務課連同課長，編制應該有21人，但目前實際可用人力卻只有10人，「做到流汗，被嫌到流涎」。
范綱祥說，區公所人力嚴重不足，工程延宕，讓第一線工作人員面臨抱怨聲浪既殘酷又不公平，工作狀態與工程品質只會惡性循環，就結構而言，區公所位在市政府旁，相同職系，職等卻大不相同，上班地點相近，任誰也會想去市府上班，不會想待在區公所。
呂淑真、黃景熙及張肇良議員說，區公所人員流動率高，而每個接電話的人員搞不清楚業務，民意代表也不知道是誰；至於市府各局處，郭麗華、邱素芬表示，流動率高以青年事務局最多，衛生社會及工程單位其次。
黃婉如議員表示，公務員原本8點到8點半彈性，現在可以到9點，不過洽公民眾卻經常撲空，另外，生病公務員考績遭打丙等也會讓員工沒士氣；人事處長郭修發表示，會要求8點半前要到1/2；劉茂群議員則表示，應檢討彈性上班工作態度，吃早餐、聊天、我行我素比比皆是，應該要落實改善。
議員表示，有鑑於職等調整需全國一致，是中央職責，要迅速改變很難，呼籲市府人事，考慮進行組織調整，研議讓桃園區公所工務課、公燈課等相關工程單位直接納入市府或以其他方式整合，避免人力不足困境影響市政發展。
(中時)
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