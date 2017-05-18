預防網路成癮 醫師：觀念要正確

醫師林子堯教導學生預防網路成癮。（圖/甘嘉雯）

醫師林子堯教導學生預防網路成癮。（圖/甘嘉雯）

桃園市家庭教育中心為建立小朋友網路正確使用觀念，「善用3C 幸福3T」政策，除了採用活動潑生動的戲劇演出，也邀請網路成癮專家林子堯醫師，20日將透過講座方式，將網路正向使用及預防網路成癮的關鍵，傳達給家長。

林子堯醫師本身也曾是網路遊戲成癮的患者，過去花費許多時間在打電動遊戲上，相當清楚網路與電玩成癮患者的心態與經驗，這些經驗現在也成為林醫師治療網路成癮的好幫手。

林子堯說，網路成癮的治療，則要先由醫師專業判斷是否有共病症，像是憂鬱症、注意力不足過動症（ADHD）、強迫症、焦慮症、社交畏懼症或思覺失調症等，許多網路成癮或電玩成癮民眾的背後原因，其實是隱藏共病症在作祟，這類民眾應該先行接受疾病治療，才能有效改善網路成癮的問題。

網路成癮或遊戲成癮的預防及治療要多管齊下，才容易發揮效用，家庭教育中心目前積極推動「善用3C 幸福3T」，所謂「善用3C」，意在強調身處在數位時代的父母，在教養上一定要做到：「瞭解數位科技與社群媒體」、「設定合宜的監控機制」及「力行健康的使用型態」這3件事。

(中時)