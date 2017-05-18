高雄捷運輕軌定檢 盈餘運量破紀錄

高雄市政府18日邀集15位專家、學者實施高雄捷運暨輕軌年度定期檢查，召集人交通局副局長黃萬發表示，高捷今年第1季平均日運量達18.45萬人次，破10年來紀錄，去年稅後淨利8900萬元，首次轉虧為盈，另外輕軌運量也有顯著成長。

交通局表示，與會學者專家提出各項建言，希望改善捷運站照明、補丁、空調及停車場占用等問題，此外委員也對高捷公司多角化經營及附屬事業提早轉虧為盈，中央公園站及美麗島站設置節能設施響應環保表示肯定。

(中時)