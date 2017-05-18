復健服務聯盟　從老到小皆為守護對象

衛生局表示，居家復健服務除提供復健治療、輔具使用評估及訓練，可免除至醫療院所之交通、掛號的時間成本。（甘嘉雯攝）

衛生局表示，居家復健服務除提供復健治療、輔具使用評估及訓練，可免除至醫療院所之交通、掛號的時間成本。（甘嘉雯攝）

長照10年2.0於今年初上路，除服務項目增加，服務對象也擴大適用，其中復健服務更是重要的服務項目之一，民眾從年幼到年長者都可能有復健服務的需求，為提供民眾適切服務，衛生局除提供社區、到宅復健之整合性服務外，並強化指導照顧者或被照顧者自主復健之知能，讓復健零時差。

衛生局邀請治療師說明復健服務重要性，並宣導正確復健觀念及照顧技巧，提升照顧者之照顧知能。

各種復健服務的人員，宛如英雄，以守護市民健康延緩民眾失能為宗旨，透過短劇的演出，讓民眾更熟知內容。

衛生局表示，市府團隊提供社區式及居家式長照服務深入民眾生活，讓民眾找得到、看得到、用得到所需服務。

(中時)