端午佳節將至　中和區公所照顧9000戶弱勢

新北市中和區公所照顧弱勢發放白米。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所照顧弱勢發放白米。（葉書宏翻攝）

為迎接端午佳節，新北市中和區公所為照顧區內9000戶低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭，向行政院農委會農糧署爭取64000公斤白米，在公所1樓中庭發放，並請所內服勤替代役役男擔任志工投入發放服務，讓區內市民感受社會的溫暖，傳遞愛心也表達關懷，民眾直呼揪甘心！

中和區公所表示，本次發放對象為本區低收入戶、中低收入戶、中低收入身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活津貼列冊扶助戶。

發放日期自106年5月17日起至106年5月20日止，每日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，於中和區公所1樓中庭辦理發放，每戶發放白米10公斤。符合發放對象者，請攜帶通知單、身分證明文件（身分證、健保卡、駕照、戶籍謄本正本）及印章於發放時間至區公所領取。

(中時)